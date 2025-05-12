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Diyarbakır’da Otomobil Köprüden Düştü

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mermer Mahallesi’nde sürücüsü kontrolünü kaybeden 34 AHJ 660 plakalı otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden düşerek takla attı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda H.Y., F.A. ve A.A. isimli bireyler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

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