Diyarbakır’da Otomobil Şarampole Devrildi

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralı, üç kişi de hafif yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 63 ACL 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dün gece 01.30 sularında Ovabağ Mahallesi’nde şarampole devrildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sonrası bölgedeki sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye sevk etti. Hayatını kaybeden kişi cenazesi ise morga götürüldü. Kazanın detaylarıyla ilgili incelemeler başlatıldı.

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

