Diyarbakır’da Otomobil Ters Döndü

DİYARBAKIR’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAZASI

Diyarbakır’da kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düşerek ters döndü. Otomobilin içinde sıkışan Elif K. (34), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Gürdoğan Mahallesi’nde gerçekleşti. Elif K.’nın kullandığı 34 HM 6945 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Su seviyesinin diz boyunu geçtiği kanalda itfaiye ekipleri, Elif K.’yı kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Makas kullanarak otomobilin kapısını açan ekipler, kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Elif K., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kurtarma süreci cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elif K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, kazaların dikkatli olunması gereken bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.