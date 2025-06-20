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Diyarbakır’da Otoparkta Yangın Söndürüldü

OTOMOBİL YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır’da bir hastane otoparkında park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Olayın meydana geldiği yer, Bağlar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası olan Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açık otoparkıydı. Yangının nedeni henüz netleşmedi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ile ilgili olarak ihbar alındıktan sonra itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Yangını kontrol altına alan ekipler, alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi fakat otomobilde belirli düzeyde maddi hasar meydana geldi.

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