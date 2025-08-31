Diyarbakır’da Patenli Genç Araca Tutundu

DİYARBAKIR’DA OLAYLI ANLAR

Diyarbakır’da paten kayarak ilerleyen bir genç, akşam saatlerinde bir aracın arkasına tutunarak dikkat çekti. Yürekleri ağızlara getiren bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda gerçekleşti.

PATENLİ GENÇ YOLDAKİLERİ ŞAŞIRTTI

Anayolda seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunan genç, kilometrelerce bu şekilde yol aldı. Kollarını aracın bagaj kısmına bırakarak rahat bir şekilde ilerleyen gencin tavırları dikkat çekici oldu. Bu tehlikeli durum, çevredeki araç sürücüleri tarafından da görüntülendi. Patenli genç bir süre sonra gözden kayboldu.