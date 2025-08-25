Haberler

Diyarbakır’da Patlama Ve Yangın Oldu

PATIŞMA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’da bir konutta patlama olayı gerçekleşti. Patlama ile birlikte yangın meydana geldi ve bu olay sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı yer, Yenişehir ilçesinin Sanayi Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bina. Patlama, binanın en üst katındaki dairede, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple gerçekleşti. Yangın patlamanın ardından ortaya çıkarken, yaralılar olay anında hızlıca sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Bu esnada 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastaneye götürüldü. Patlamanın nedenine dair araştırmalar ise başlamış durumda.

