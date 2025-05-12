Diyarbakır’da PKK Feshedildi, Vatandaşlar Mutlu

PKK’YI FESİH EDEN KARARIN OLUMSUZ ETKİLERİ SONLANIYOR

Diyarbakır’da, PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından vatandaşlar ve esnaf, bu durumu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı 12. Kongresinin kararlarını duyurarak, yaklaşık 47 yıllık bir sürecin sonlandığını bildirdi. 1978 yılında Abdullah Öcalan ve diğer kurucular tarafından ilk kongresinin yapıldığı Lice’nin Fis köyü, bu önemli gelişmenin tarihi bağlamını oluşturuyor.

TERÖRSÜZ BİR GELECEK BEKLENTİSİ

Esnaf Şahin Elaltunkara, “Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce olması gerektiğini” belirterek, bu kararın insanlara faydalı olacağını ifade etti. Elaltunkara, “Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı” diyerek, ülkedeki huzur ortamının sağlanması dileğinde bulundu. Ayrıca, “Artık kimse ölmesin, herkes güllük, gülistanlık yaşasın. Dışardan turistler gelsin, burada herkes rahat etsin ve esnafımız kazansın” şeklinde konuştu.

TURİZM VE GELİŞİM ÜZERİNE BEKLENTİLER

Esnaf Nedim Aba, silahların bırakılmasıyla birlikte daha fazla turistin geleceğini düşündüğünü belirtti. “Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Sanayi ve turizm bakımından daha fazla ilerleyeceğiz” dedi. Aba, misafirperverliklerinin yüksek düzeyde olduğunu ve gelenlerin buradan ayrıldıklarında hayran kaldıklarını ifade etti. Abdullah Meşe de, “Ölümlerin bitmesi ve huzur ortamının olmasını istiyoruz. Turistler son zamanlarda çok fazla geliyordu, artık daha rahat ve daha fazla gelecekler” şeklinde düşüncelerini paylaştı.