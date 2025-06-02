Diyarbakır’da Polisten Kurban Satıcılarına Uyarı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMNİYET ÖNLEMLERİ

Kurban Bayramı öncesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parayla dolandırıcılığın önüne geçmek için bir çalışma yürütüyor. Ekipler, 14 farklı noktada kurban satış ve kesim alanlarında bulunan vatandaşları uyarıyor ve sahte para ile gerçeğini ayırt etme konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

DOLANDIRICI HEDEFİ: KURBAN SATIŞI YERLERİ

Ekipler, dolandırıcıların özellikle bayram döneminde hayvan satışı yapılan bölgeleri hedef aldığını vurguluyor. Ayrıca vatandaşlara, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları konusunda broşürler dağıtılıyor.

Besici Mehmet Bozkurt, ekiplerden aldığı bilgilerle sahte parayı tespit etmeyi öğrendiğini söyleyerek, “Dolandırıcılar için emniyetteki arkadaşlar sahte para konusunda uyarmak için buraya geldi ve bizi bilgilendirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bu tür dönemlerde dolandırıcılar ve fırsatçılar milletimizi dolandırıyor. Emniyet herkesi bilgilendirdi ve broşür dağıttı. İnce detaylarını broşürde yazmışlar. Nerede, nasıl, ne şekilde olduğunu da bize gösterdiler. Bilmediğimiz şeyleri de bize öğrettiler,” şeklinde ifade etti.

İSTANBUL’DAN DİYARBAKIR’A HAYVAN ALMAYA GELEN VATANDAŞ

İstanbul’dan Diyarbakır’a kurbanlık hayvan almak için gelen Nuri Gümüş, “İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek hayvan almaya geldim. Devletimiz geldi ve sahte parayla alakalı bizi bilgilendirdi. Teşekkür ederiz,” diye konuştu.