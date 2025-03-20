Diyarbakır’da Ramazan’da Ciğer Kebabı Talebi

GÜNDÜZDEN GECEYE CIĞER KEYFİ

Diyarbakır’da ciğer kebabı, günde üç öğün tüketilen bir lezzet olarak ön plana çıkıyor. Ramazan ayı boyunca, iftardan sahura kadar her vakit bu lezzet tercih ediliyor. İftar saati yaklaşmadan hazırlanan ciğer kebabı, ocağa dizilip sofraları süslüyor. Tescilli lezzet, sadece bir restoranda günde ortalama 500 kilo tüketiliyor. Ayrıca, kentteki birçok işletmede hem ocak başında hem de siparişlerle evlere gönderiliyor.

REZERVASYON VE HAZIRLIKLAR

Ciğer ustası Onur Erdin, iftara 1 saat kala rezervasyonların yapıldığını ve hazırlıkların tamamlandığını belirtiyor. Dört katlı mekanda ocak başlarının aktif olduğunu ifade eden Erdin, Ramazan öncesinde günlük 650-700 kilo ciğer tüketildiğini, hafta sonunda ise bu miktarın 1 tona çıktığını kaydediyor. Ramazan ayında bu miktarın biraz düştüğünü ve 450-500 kilo civarında ciğer tüketimi olduğunu dile getiriyor. “Burası Diyarbakır değil, Ciğerbakır. Çünkü ciğerimiz tescillidir. Biz patentliyiz artık, kimse bizi tutamaz” diyor Erdin.

SAHURDA DA CIĞER TİKİKİ

Erdin, ciğerin vazgeçilmez bir yiyecek olduğunu ve iftardan sahura kadar ciğer tüketiminin devam ettiğini aktarıyor. “Millet, sahurda kahvaltı yapmıyor, ciğer tüketiyor. Ciğer anlatılmaz, yaşanır. Burası ciğer hastanesi” şeklinde ifade ediyor. Müşterilerden Sılanur Karagöz, bir Diyarbakırlı olarak günün her öğününde ciğeri tercih edebildiğini aktarırken, Faruk Kurtcebe, Mardin’den geldiklerini ve “Ramazan ayının Müslümanlara kutlu olmasını diliyorum. Diyarbakır’ı gezdik, gelmişken de böyle güzel bir ortamda ciğerle iftarımızı açalım dedik” diyor.

SONUÇ

Diyarbakır’da ciğer kebabı, sadece bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim haline geliyor. Ramazan ayı boyunca bu lezzeti tatmak isteyenler için birçok seçenek mevcut.