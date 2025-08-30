Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Diyarbakır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleştirdi. Etkinlik, Yeni Orduevi bahçesinde yapıldı. Vali Murat Zorluoğlu ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, davetlilere hitap ederek bayramlarını kutladı.

VALİ ZORLUOĞLU’NDAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Resepsiyonda konuşma yapan Vali Zorluoğlu, 30 Ağustos zaferinin, “asla boyunduruk kabul etmeyen milletin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı” olduğunu ifade etti. Zorluoğlu, “Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir.” diyerek Türkiye’nin, 103 yıl önce olduğu gibi bugünde ekonomik ve siyasi bağımsızlığa yönelik tehditleri bertaraf etme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

KATILIMCILAR VE DUYGULAR

Resepsiyona katılan isimler arasında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu yer aldı. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kuruluşları, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte vatandaşlar da etkinliğe katıldı.

Zorluoğlu, “Bu duygularla, zafer bayramınızı bir kere daha kutluyorum. Başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.