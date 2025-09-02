Diyarbakır’da Restoranda Yangın Çıktı

RESTORANDAKİ YANGININ SEBEBİ KIVILCIMLAR

Diyarbakır’da bir restoranda meydana gelen olay, baca kısmından çıkan kıvılcımların çatının yanmasına yol açmasıyla gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan söz konusu restoranda yangın çıktı. Yangının başladığı anlarda, iki kişi dumandan etkilenme durumu yaşadı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın hemen ardından durum yetkililere bildirildi ve hızla itfaiye ile sağlık ekipleri olay yerine gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. İki kişinin dumandan etkilenmesiyle ilgili sağlık durumu detayları edinildi ve yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.