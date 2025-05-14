Diyarbakır’da Sanayi Gelişiyor, Barış Sağlanıyor

DİYARBAKIR’DA SANAYİ GELİŞİYOR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, PKK’nın fesih kararı ve silah bırakması hakkında, “Sadece Diyarbakır değil, tüm Güneydoğu’nun sanayisi ve iş alanları gelişecek” açıklamasını yaptı. PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 12. kongresinin ardından alınan fesih ve silah bırakma kararı, Türkiye’de birçok kişi tarafından sevinç ve umutla karşılandı. Fidan, İHA muhabirine verdiği demeçte, “47 yıllık bir sürecin sona erdiğini, artık annelerin ağlamayacağını” söyledi.

SANAYİ VE TURİZMDE BÜYÜK KATKILAR

Diyarbakır OSB ve Diyarbakır sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece yönelik desteklerinin devam ettiğini belirten Fidan, taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını ifade etti. Fidan, bunun Diyarbakır’a olumlu katkıları olacağını vurgulayarak, “Ne katacak, sanayi, turizm ve gelişim anlamında çok şey katacak. Düşünün, artık paralar bir yere harcanmayacak. Bu sürece paralar harcanmadığı zaman bu paralar nereye harcanacak? Türkiye için harcanacak, sanayiye, üretime harcanacak” dedi. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanına teşekkür eden Fidan, barış sürecinde büyük mücadele veren Sırrı Süreyya’yı da rahmetle andı.

Diyarbakır’da huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Fidan, yaklaşık 8-9 yıl boyunca yatırımcıların kafasında soru işareti kalmadığını belirtti. Bu sürecin Diyarbakır’ın ihracat, istihdam ve üretim yapmasına daha hızlı katkı sağlamasını beklediklerini dile getiren Fidan, “Geçen yıl turist sayıları 1 milyonun üzerine çıktı. Diyarbakır’da otellerde yer kalmadı” şeklinde konuştu. Kendisi, bu sürecin turizm sezonuna büyük katkı sağlayacağına ve otellerde yine doluluk olacağına inandığını ifade etti.

FABRİKA SAYISI VE ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

2018 yılından bu yana fabrika sayısının 200’den 370’e, çalışan sayısının ise 7.010’dan 23.000’e yükseldiğini aktaran Fidan, “Hala inşaatlarımız devam ediyor, 5’inci etap çalışmaları sürüyor. Bu sürecin katkısı sadece Diyarbakır’a değil, bölgeye olacak. Bugün artık Şırnak’ta, Hakkari ve Van’daki organize sanayi bölgeleri de gelişecek” diye belirtti. Fidan, “Bizim tek amacımız, tek derdimiz kardeşiz. Kavga etmemize gerek yok. Savaşla, ölümle, kavgayla hiçbir şey çözülmüyor. Tek çözüm barış, o da oldu çok şükür” ifadelerini kullandı.