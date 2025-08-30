Diyarbakır’da Sanığa Ağır Ceza İstemi

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’daki bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mervenur Yararlık ve yaralanan arkadaşı S.K. ile ilgili tutuklu sanık Bülent A. hakkında üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 8 Mart tarihinde yaşandı ve saldırı sonucu Mervenur Yararlık yaşamını yitirdi, S.K. ise yaralı olarak kurtarıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu duruma ilişkin Bülent A. hakkında hazırlanan iddianameyi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu ve kabul edildi.

SANIK HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddianamede, Bağlar ilçesindeki bir alışveriş merkezinin kafesinde oturan Bülent A’nın, tabanca ile ateş ederek Mervenur’un ölümüne, S.K.’nın yaralanmasına sebep olduğu belirtildi. Ölen Mervenur’un ailesinin olaya ilişkin şikayetlerini geri çektiği, babasının, olayın kazaen meydana geldiğini ifade ederek şikayetini geri aldığı ve annesinin de şikayetçi olmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede çıkan kısımda ise, “Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı ölümle tehditlerde bulunan ve akabinde elverişli silahla yakın mesafeden hedef alarak ateş etmek suretiyle müştekinin sağ omuzundan yaralanmasına yol açan şüphelinin, tahrik edici söz ve davranışlar nedeniyle müşteki S.K.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği” ifadeleri yer aldı.

TUTUKLU SANIK İÇİN TALEPLER

Ayrıca, iddianamede Bülent A’nın, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Olayın ciddiyeti ve yaşananlar göz önüne alındığında, Bülent A. hakkında yeterli delil bulunduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri ile sanık arasındaki husumetin, yaşanan bu felaketin sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor.