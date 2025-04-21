Diyarbakır’da Satranç Turnuvası Düzenlendi

Diyarbakır’da Doğu Pediatri Derneği’nin düzenlediği “3. Satranç Turnuvası”na 17 ilden toplamda 150 sporcu katılım gösterdi. Diyarbakır Stadı’nda Doğu Pediatri Derneği ile Berko ilaç firması işbirliğiyle gerçekleştirilen bu turnuvada, 10 yaş altı, 16 yaş altı ve açık kategorilerde ilk dört sırayı elde eden sporculara para ödülleri verildi. Ayrıca, aynı kategorilerde başarı gösteren en iyi kız sporcular da ödüllendirildi.

GELENEKSEL BİR ETKİNLİK

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, turnuvanın artık geleneksel bir etkinlik haline geldiğini belirtti. Çocukların biyopsikososyal olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Asena, satrancın çocukların iki beyin küresini de aktif kullanmasına, okuma becerilerini geliştirmesine, hafızalarını güçlendirmesine ve IQ seviyelerini artırmasına olan katkısına dikkat çekti. “Ve biz de satranç sporuna verdiğimiz önemden dolayı bu sporumuzu geleneksel hale getirdik ve her yıl düzenli bir şekilde Diyarbakır’da satranç turnuvasını düzenliyor olacağız. Bugün Diyarbakır’da heyecan dolu bir gündü. Öğrencilerimiz ter döktü. İnşallah bu etkinliklerimizin devamı geliyor olacak” dedi.

GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU

Turnuvanın başhakemi Mehmet Ali Ekinci ise turnuvaya katılan sporcuların birbirleriyle kıyasıya yarıştığını ve bu sayede hem kendilerini tanıma fırsatı bulduklarını hem de kentte güzel bir etkinlik yaşandığını vurguladı.