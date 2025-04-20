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Diyarbakır’da Satranç Turnuvası Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA SATRANÇ TURNUVASI HEYECANI

Diyarbakır’da Doğu Pediatri Derneği tarafından organize edilen “3. Satranç Turnuvası”, 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, Diyarbakır Stadı’nda Doğu Pediatri Derneği ile bir ilaç firması iş birliğiyle yapıldı. Etkinlikte 10-16 yaş ve açık kategorilerinde ödül kazanan sporculara para ödülü verildi.

KATEGORİLERDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

10 yaş ve altı kategorisinde birinci olan Aren Andiç, ikinci Melik Arda Tini, üçüncü Muhammed Çakmak ve dördüncü Ahmet Assur Ateş başarı gösterdi. 16 yaş ve altı kategorisinde ise birinci olan Muhammed Doruk Öztepeli, ikinci Derin Dara Sabuncu, üçüncü Mir Baran Esen ve dördüncü Edip Hazar yer aldı. Açık kategoride birinci Yunus Orak, ikinci Ahmet Öztekin, üçüncü İbrahim Tofan, dördüncü ise Mehmet Metin Öztekin oldu. Ayrıca, en iyi kız sporcular da belirlendi; 10 yaş ve altı kategorisinde Zelal Ok, 16 yaş ve altı kategorisinde Semanur Baran, açık kategoride ise Beritan Asmin Orak bu unvanı elde etti.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Çocukların biyopsikososyal anlamda tamamen sağlıklı olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Asena, “Satranç, çocuklarımızın her iki beyin küresini kullanmaları, okuma becerilerini geliştirmeleri ve hafızalarını güçlendirmeleri açısından önem verdiğimiz bir spor dalı. Bu sporumuzu geleneksel hale getirdik ve her yıl düzenli bir şekilde Diyarbakır’da satranç turnuvasını gerçekleştireceğiz. Bugün Diyarbakır’da heyecan dolu bir gündü. Öğrencilerimiz ter döktü. İnşallah bu etkinliklerimizin devamı gelecek” dedi.

BİR ARAYA GELME FIRSATI

Turnuvanın başhakemi Mehmet Ali Ekinci, 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen bu etkinlikte sporcuların birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, kentte güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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