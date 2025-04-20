Diyarbakır’da Satranç Turnuvası Yapıldı

Diyarbakır’da gerçekleşen “3. Satranç Turnuvası”na 17 ilden 150 sporcu katıldı. Bu etkinlik, Doğu Pediatri Derneği ve Berko ilaç firmasının işbirliğiyle Diyarbakır Stadı’nda düzenlendi. Turnuvada 10, 16 yaş altı ve açık kategorilerinde ilk 4 dereceye giren sporcular para ödülü aldı. Ayrıca, bu kategorilerde en iyi kız sporcular da ödüllendirildi.

DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL BİR ETKİNLİK

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, turnuvanın geleneksel hâle geldiğini ifade etti. Asena, çocukların biyopsikososyal tam bir iyilik halinde olması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Satrancın, çocukların her iki beyin küresini kullanmalarını, okuma becerilerini geliştirmelerini, hafızalarını derinleştirmelerini ve IQ seviyelerini artırmalarını sağladığını belirtti. Asena sözlerine şöyle devam etti: “Satranç sporuna verdiğimiz önemden dolayı bu sporu geleneksel hale getirdik ve her yıl Diyarbakır’da satranç turnuvasını düzenli bir şekilde yapacağız. Bugün Diyarbakır’da heyecan dolu bir gündü. Öğrencilerimiz ter döktü. İnşallah bu etkinliklerimizin devamı geliyor olacak.”

SATRANÇ YARIŞMASINDA HEYECAN

Turnuvanın başhakemi Mehmet Ali Ekinci ise yarışmaya katılan sporcuların birbirleriyle yarışarak hem tanıştıklarını hem de kentte güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Diyarbakır’da gerçekleştirilen bu etkinlik, satrancın yaygınlaşmasına ve gençlere bu spor dalında fırsatlar sunmaya yönelik önemli bir adım oldu.