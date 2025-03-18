Diyarbakır’da Şehit Ailelerine İftar Programı

DİYARBAKIR’DA İFTAR PROGRAMI

Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü anısına bir iftar programı yapıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek iftarını açtı. Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, “vatan, bayrak, din ve kutsal değerlerin muhafazası için canını feda eden şehitlerin aileleri ve gaziler en kıymetlileridir” dedi.

DEVLETİN DESTEĞİ VE ŞEHİT AİLELERİNE YAKINLIK

Vali Zorluoğlu, devletin tüm imkanlarıyla değerli şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti. “Diyarbakır Valiliği olarak tüm kurumlarımızla birlikte her fırsatta şehit annelerimizle, babalarımızla, şehit eşleriyle, çocuklarıyla ve gazilerimizle bir araya gelmeye, sizlerle daha yakından hasbihal etmeye, sıkıntılarınızı paylaşmaya çaba gösteriyoruz” diyen Vali, 18 Mart dolayısıyla iftar sofrasında bir araya gelmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

ŞEHİTLERİ ANMA VE GAZİLERE ŞÜKRAN

Zorluoğlu, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar vatanın bekası için canlarını feda eden kahraman şehitleri bir kez daha anarak, “Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum” dedi. Ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

DUALARLA PROGRAM SONLANDI

İftar programı, okunan dualarla son buldu. Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kaymakamlar, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.