Diyarbakır’da Sena Düzgün Ölü Bulundu

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ SENA DÜZGÜN’ÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu. Genç kadının bıraktığı notta, aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P.’yı belirttiği öğrenildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs’ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ölü bulundu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerle Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve otopsi işlemleri tamamlanarak yakınları tarafından defnedildi.

Polis, olay yerinde bulduğu intihar notunu incelemeye aldı. Sena Düzgün’ün kaleme aldığı değerlendirilen notta Ahmet ismi geçiyordu. İddialara göre bu ismin, aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. ile bağlantılı olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü. Notta öne çıkan ifadelerden biri, “Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada” şeklindeydi.

YÖK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında derhal soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Bu olay, üniversite çevrelerinde büyük bir üzüntü ve endişe yarattı.