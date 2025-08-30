Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aldıkları ihbar doğrultusunda kargo aracıyla, nakil belgesi olmadan silah sevkiyatı yapılacağını öğrendi.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Ekipler, hızla harekete geçerek içinde silah bulunan kargoyu teslim alan S.K. (25) isimli kişiyi gözaltına aldı. Kargoyu açan jandarma ekipleri, şampuan kutusu içerisinde gizlenmiş olarak 5 tabanca ve 5 şarjör keşfetti. Gözaltına alınan şahsın jandarma tarafından işlemleri devam ediyor.