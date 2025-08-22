Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI KAVGA

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Musa Anter Caddesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma sonrası başladı ve kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kavga sırasında M.T. (24) ağır yaralanırken, kavgaya karışanlardan biri bir otomobili ateşe verdi. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü fakat otomobil kullanılamaz hale geldi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için polis ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.