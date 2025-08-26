Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 2 Ölü

OLAYIN AYRINTILARI

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Fetih Mahallesi’nde henüz sebebi tespit edilemeyen bir tartışmanın ardından iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

HEM POLİS HEM SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Yaralanan kişiler ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.