Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 2 Ölü

OLAYIN AYRINTILARI

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Fetih Mahallesi’nde henüz sebebi tespit edilemeyen bir tartışmanın ardından iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

HEM POLİS HEM SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Yaralanan kişiler ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Kızını Kurtarmak İsteyen Baba Boğuldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, çaya düşen kızını kurtarmak isteyen Hüseyin Husten, boğularak yaşamını yitirdi. Kız ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Haberler

Özgür Özel, Zafer Yolu’na Katıldı

CHP lideri Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 103. yılı etkinliklerinde Zafer Yolu yürüyüşüne katılarak, bu etkinliğin önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.