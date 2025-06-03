Diyarbakır’da Silahlı Kavga, 3 Yaralı

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI KAVGA

Diyarbakır’da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2’nci Sanayi Sitesi çıkışında gerçekleşti. Gruplar arasındaki tartışma, belirsiz bir sebepten dolayı büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.