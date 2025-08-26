Diyarbakır’da Silahlı Kavga Çıktı

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’da iki grup arasında gelişen silahlı çatışmada iki kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı. Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi’nde, Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında husumet olduğu iddia ediliyor. Caddede karşılaşınca, her iki grup da otomobillerinden inip birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. Bu silah sesleri çevredeki insanlar arasında paniğe yol açtı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Çatışmanın etkisiyle kurşunların isabet ettiği yedi kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılar daha sonra kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Olay yerinde yapılan incelemelerde polis ekipleri, çok sayıda boş mermi kovanı topladı. Silahlı çatışmanın yaşandığı taraflara ait iki otomobilin de çok sayıda kurşunla isabet aldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak, karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.