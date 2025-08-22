Diyarbakır’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEĞİ

Diyarbakır’da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı. Yaşanan çatışma sonrası taraflardan birinin aracı ateşe verildi, ayrıca 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGA YERE DÖNÜŞTÜ

İddialara göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar tabancalarıyla birbirlerine ateş açtı. Bu sırada Ahmet T., vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Kargaşa sırasında, taraflardan birinin karşı gruba ait 34 JM 74 plakalı otomobili ateşe vermesiyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Ahmet T.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis, olaya karışan M.K. ve Y.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.