Diyarbakır’da Silahlı Kavga Ölü Sayısı 3

ÖLÜ SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ölü sayısı 3’e ulaştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ağustos’ta gerçekleşen ve Şeyhmus Uğurkan ile Mustafa Akşit’in hayatını kaybettiği silahlı çatışma ile ilgili olarak başlatılan soruşturmayı devam ettiriyor.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören yaralılardan 25 yaşındaki Kerem Uğurkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uğurkan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan 13 şüpheliden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. tutuklandı. Ayrıca, 4 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında işlemler sürdürülüyor.