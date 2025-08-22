Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Kavga Yaşandı

ŞİDDET OLAYI DİYARBAKIR’DA YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, 1 kişinin ağır yaralanması ve bir otomobilin ateşe verilmesiyle sonuçlandı. Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi’nde iki grup arasında oluşan sözlü tartışma, aniden silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bu çatışmanın sonucunda, M.T. (24) ağır yaralandı ve hemen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kavganın yaşandığı alanda yangın çıkan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kavganın ardından polis ekipleri hemen olay yerinde inceleme yaparak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın sebebi henüz belirlenemezken, bölgede gerginlik devam ediyor.

