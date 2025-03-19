Diyarbakır’da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

SİLAHLI SALDIRIDA YARALILAR VAR

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Umut Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin içinde bulunduğu araç, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi yakınlarında giderken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra, yaralılar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Umut Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanabilmesi için çalışmalara başladı.