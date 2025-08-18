Diyarbakır’da silahlı saldırı gerçekleşti

OLAY YERİNDE ŞOK EDİCİ SALDIRI

Diyarbakır’da eşi Kemal Demir’in (29) silahlı saldırısına uğrayan Nazlı Demir (24) yaşamını yitirdi. Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde öğleden sonra meydana geldi. Nazlı Demir, taksiden inip evine gitme amacıyla hareket ettiği sırada, eşi Kemal Demir tarafından tabancayla vuruldu. Nazlı Demir yere düştüğünde, seken bir kurşun da taksi şoförü İ.Y.’ye isabet etti.

KEMAL DEMİR İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın ardından Kemal Demir, tabancasının namlusunu kendisine doğrultarak intihara kalkıştı ve ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Nazlı Demir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kemal Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, taksi şoförünün durumunun iyi olduğu ifade edildi. Nazlı Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.