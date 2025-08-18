Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, taksideki eşine silahlı saldırı düzenledikten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak’ta gerçekleşti. K.D. (29), karısı N.D.’ye (24) bilinmeyen bir sebeple ateş açarak ağır yaraladı.

SALDIRININ ARDINDAN GELEN MÜDAHALE

Saldırı sırasında taksi şoförü İ.Y. de yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

HASTA DURUMLARI

Yaralılardan N.D. ile K.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

