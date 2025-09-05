Diyarbakır’da SineAkademi Kongresi Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA SİNEMADA ULUSLARARASI TOPLANTI

Diyarbakır’da 1. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi (SineMed) etkinliklerle sürüyor. Dicle Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ve SineAkademi iş birliğiyle düzenlenen kongre çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Diyarbakır’ın kültürel dokusunu sanatla bütünleştiren bu nitelikli organizasyon, hem akademik hem de sanatsal içerikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kongre, hem teorik hem de uygulamalı birçok oturuma ev sahipliği yaparken, uluslararası katılımlar da öne çıkıyor.

KONGREDEN ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Rusya’dan gönderilen video bildiriler, kongreye uluslararası bir boyut kazandırdı. Katılımcılar, sinema ve medya alanındaki güncel teorik yaklaşımlarının yanı sıra uygulamalı atölyelerde de bilgi edinme fırsatı buldu. Bu atölyelerden biri, kongre koordinatörlerinden Ahmet Bikiç tarafından düzenlenen drone atölyesi oldu. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sahada drone kullanımıyla ilgili pratik deneyimler yaşadı. 4 Eylül’de ayrıca Saint George Kilisesi’nde özel bir film gösterimi ve gala gecesi gerçekleştirildi.

Ödüllü yönetmen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in yazıp yönettiği “Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim” filmi, izleyicilerle buluştu. Filmin final sahnesinde, yapımcı Cansu Özdenak, eserin adını aldığı “Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim” adlı şarkıyı canlı olarak seslendirdi. Kongre başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe, yapılan açıklamada, “Kongrenin ilk anından itibaren gördüğü ilgi bizleri çok mutlu etti. Her şeyin bu denli güzel geçmesi, organizasyonun yalnızca bir başlangıç olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir bir kongreye dönüşeceğinin sinyallerini veriyor. Bu da bizim için çok kıymetli bir ilk adım,” şeklinde görüş belirtti.

KENTİN MARKALAŞMASINDA ÖNEMLİ ROL

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, bu tarz etkinliklerin kentin markalaşması ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Kongre, bugün kapanış oturumu ile sona erecek.