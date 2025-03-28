Diyarbakır’da Son Teravih Namazı Kılındı

Diyarbakır’da Ramazan Ayının Son Teravih Namazı

CAMİLER DOLDU TAŞTI

Diyarbakır’da Ramazan ayının son teravih namazı, binlerce kişinin katılımıyla camilerde gerçekleştirildi. İslam alemi için büyük bir öneme sahip bu gecede, vatandaşlar manevi atmosferin tadını çıkardı. Şehrin tarihi camileri ve mahalle mescitleri, bu özel teravih namazı için dolup taştı. Namaz sonrası yapılan dualarda, İslam dünyasının barış ve huzura kavuşması için niyazda bulunuldu. Ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde heyecan hissedilirken, vatandaşlar Ramazan’ın manevi ikliminden ayrılmanın hüznünü yaşadı.

VATANDAŞLARDAN DÜŞÜNCELER

Ramazan ayının bu sene rahat geçtiğini belirten vatandaşlardan Rıdvan Engin, “Ramazan’ın son gününe doğru havanın da güzelleşmesi bir nevi bayramın da geldiğinin göstergesi oldu hepimiz için. Ben şöyle söyleyeyim, üç ayları tutuyorum benim için biraz daha duygusal oluyor. Ben her sene Ramazan’ın son teravih namazını gözlerim dolu dolu kılıyorum. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı herkese bolluk, bereket getiren bir aydır” dedi. Engin, Ramazan ayının kendileri için güzel geçtiğini ancak Gazze’deki Müslümanlar için durumun farklı olduğunu aktardı ve “Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun, Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Emin Şenol da Ramazan ayının çok güzel geçtiğini ifade etti ve “Herkese iyi bayramlar dilerim, selamlarımı iletirim. Allah cümle alemin tuttuğu oruçları kabul etsin” sözleriyle duygularını paylaştı.