“Diyarbakır’da Sonbahar’da Kelebek Gözlemi”

DİYARBAKIR’DA KELEBEK GÖZLEMLERİ

Diyarbakır, 8 bin yıl boyunca tarımın yapıldığı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisi, sonbaharda birçok fotoğraf meraklısını ‘Dicle Güzeli’ kelebeğini çekmek için ağırlıyor. Dicle Nehri’nden beslenen bu doğal alan, şehir için önemli bir oksijen kaynağı olma özelliğini taşıyor. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından Fırat kaplumbağalarına, göçmen kuş türlerinden kelebeklere kadar birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de 2011 yılında Dicle Nehri kıyısında görülen ve “Dicle Güzeli” olarak bilinen bu kelebek, her yıl sonbaharda bir çok gözlemci ve fotoğrafçı tarafından takip ediliyor. Dişi ve erkeği, siyah ve mavi tonlarının yanı sıra kırmızı, kahverengi, turuncu ve gri desenlerle zenginleştirilmiş kanat yapısına sahip olan bu Afrika göçmeni kelebek, eylül ayında bölgeyi ziyaret ediyor. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi’nde yoğun olarak görülen, Latince “Junonia Orithya” ve İngilizce “Blue Pensy” diye adlandırılan bu kelebek, Şırnak, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi illerde de kayıt altına alınmış.

DİCLE GÜZELİNİN KELEBEKLERLE BÜTÜNLÜĞÜ

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine verdiği bilgide, Diyarbakır’ın Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nin yalnızca bitki çeşitliliği açısından değil, aynı zamanda kuş türleri, balık çeşitleri, eklem bacaklılar ve kelebekler açısından da zengin olduğunu belirtti. Bu alanda kendine özgü türlerin bulunduğuna değinen Prof. Satar, burada 150 kuş türünün var olduğunu öne sürdü. Ayrıca kelebek türleri arasında sonbahar döneminde görülen “Dicle Güzeli” olarak adlandırılan kelebeğin, su kenarlarında ve bahçelerde tespit edilebildiğini dile getirdi. Kelebeğin 2011 yılında Dicle Üniversitesi akademisyenleri tarafından kaydedildiğini belirten Satar, “Hocalarımız tarafından ilk kayıt buradan verildiği için ismi ‘Dicle Güzeli’ olmuş. Gerçekten çok güzel bir kelebek ve çok güzel renklere sahip. Herkesin görmesi gereken bir kelebek. Bu mevsimde görme şansımız var.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da ilkokul öğretmeni olan ve 12 yıldır kelebek fotoğrafları çeken Muhammed Yalçın, şimdiye kadar 166 kelebek türünü görüntüleme şansı bulduğunu ve bunlar arasında çok nadir türlerin bulunduğunu aktardı. Dicle Vadisi boyunca görülen “Dicle Güzeli” kelebeklerine dikkat çeken Yalçın, “Çok güzel bir kelebek. Kelebek fotoğrafçılarının en çok çekmek istediği türlerden biri. Bu kelebeği dışarıdan birçok kişi gelip çekiyor. Türkiye’nin en güzel kelebeklerinden biri.” ifadelerini kullandı. Yalçın, erkeklerin parlak mavi, dişilerin ise kahverengi tonlarında olduğunu ve hava şartlarına bağlı olarak eylülden aralık ayına kadar görülebileceğini ve “Diyarbakır’da Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, kelebek türü bakımından çok zengin. Tüm kelebek severleri buraya bekliyoruz. Özellikle tür sayısını artırmak isteyen koleksiyoncuları buraya bekliyoruz.” dedi.

KELEBEK FOTOĞRAFLAMAK İÇİN DİYARBAKIR’A GELDİ

Bitlis’ten gelen Sercan Bölük, 2015’ten bu yana kelebek fotoğrafçılığı yaptığını belirtti. Bu amaçla arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli yerlerini dolaştıklarını ifade eden Bölük, “Dicle Güzeli’ni çekmek için geldim. Güzel bir alan bulduk ve bol miktarda var. Dicle Güzeli, çok güzel bir kelebek. İlk defa bugün fotoğrafladım. Şimdiye kadar 300 tür çektim. Bence şimdiye kadar fotoğrafladıklarım arasında ilk 5’e girecek bir tür.” şeklinde görüş bildirdi.