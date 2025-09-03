Diyarbakır’da Soruşturma Tamamlandı: 175 Milyon Lira El Kondu

DAVA SÜRECİ SONUCU: SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Diyarbakır Bağlar’da kendisini ‘Kotekan Şeyhi’ olarak tanıtan Abdulletif Aslan ve yakınları hakkında başlatılan soruşturma sona erdi. Muska için 500 lira, dua için ise 300 lira talep eden sahte şeyhin toplamda 175 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Aslan, kendisine yöneltilen iddiaları reddederken, eşi savunmasında mal varlıklarının ‘mutfak masraflarından kısarak’ oluşturulduğunu belirtti.

KENDİNİ ŞEYH OLARAK TANITTI

Diyarbakır’da kendisini “Kotekan Şeyhi” olarak tanıtan Abdulletif Aslan’ın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, Aslan, Bağlar ilçesinde “dergah” adıyla tanıttığı işyerinde muska için 500 lira, dua için ise 300 lira almakta olduğu tespit edildi. İşyerinin etrafı güvenlik kameralarıyla çevriliydi ve burada her gün çok sayıda insan muska ve dua almak için sıraya girmekteydi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, sıra fişleri, Arapça mühürler ve birçok doküman ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında başlatılan soruşturmayı ilk olarak takipsizlikle sonuçlandırdı; ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sayesinde mahkemeden yeniden soruşturma izni alındı. Raporda, 2019-2023 yılları arasında Abdulletif Aslan’ın hesaplarında büyük miktarda para hareketliliği olduğu, nakit işlemler ve transferlerin yoğunluğu tespit edildi. Ayrıca, Aslan’a ait çok sayıda gayrimenkul ve araç olduğu, eşi ve çocuklarının herhangi bir resmi geliri olmadığı halde önemli mal varlıklarına sahip olduğu da belirlendi.

SAVUNMALAR VE İDDİALARA CEVAP

Abdulletif Aslan, ifadesinde “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” dedi. Ancak incelemelerde, Aslan’ın muska için 500 lira talep ettiği belgelendi. Aslan’ın eşi ise suçlamaları kabul etmeyerek üzerlerinde kayıtlı olan mülklerin “mutfak harçlıklarını biriktirerek” alındığını iddia etti. Oğullarından biri olan C.A., hesap hareketindeki paraların “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım amacıyla toplandığını” öne sürse de soruşturma dosyasında bu tür bağış toplamanın herhangi bir yasal yetkisi olmadığı açıklandı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI VE HAPİS TALEPLERİ

İddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık faaliyetleri üzerinden elde ettiği gelirle hem kendisi hem de yakınları için taşınır ve taşınmaz mal varlığı temin ettiği vurgulandı. Şüphelilerin 175 milyon lira değerinde mal varlıkları olduğu belirtildi. Savunmalarının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çeken iddianamede, Abdulletif Aslan ile oğlu C. Aslan hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer 8 şüpheli için de suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde aralık ayında görülecek.