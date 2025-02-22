Diyarbakır’da Suç Örgütüne Büyük Operasyon

SUÇLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Diyarbakır’da suç ve suçlularla mücadele sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.P.’nin liderliğindeki silahlı organize suç örgütünü tespit etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı çalışma sonucunda, örgütün, içinde yaşı küçük çocukların da bulunduğu kişilere uyuşturucu satarak “haksız kazanç elde ettikleri”, “kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “yağma” gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

TÜM SUÇ FAALİYETLERİ ARAŞTIRILDI

Örgütün, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladığı, mağdur ettikleri şahısların şikâyet etmelerini engellemek amacıyla tehditlerde bulunduğu, bölgedeki diğer suç örgütleriyle defalarca silahlı çatışmalara girdiği ve iş yerlerine yönelik silahlı eylemler düzenlediği tespit edildi. Yapılan gözaltı ve operasyonlar ile birlikte örgütün tüm suç faaliyetleri açığa çıkarıldı.

DAHA FAZLA GÖZALTI VE OPERASYON

F.P. liderliğindeki örgüte yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Ankara, Mersin ve Aydın’da toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

YAKALANANLAR ARASINDA 12 TUTUKLU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Eş zamanlı operasyon sırasında çeşitli miktarda uyuşturucu madde, mağdur şahıslara yönelik eylemlerde kullanıldığı belirlenen toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek mühimmatı da ele geçirildi.