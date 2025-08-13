DİYARBAKIR’da Sulama Kanalında Muhammed Bulundu

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Diyarbakır’da serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Gültekin’in cansız bedeni bulundu. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde gerçekleşti. Muhammed, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan sulama kanalına girmek için suya girdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Bir süre sonra gözden kaybolan Muhammed için çevredeki kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Muhammed’in cansız bedenine ulaşıldı. Beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.