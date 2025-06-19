Diyarbakır’da Sürücü, Kanalda Kurtarıldı

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Elif K. (34) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü. Olay Gürdoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, ters dönen aracın içindeki sürücüyü güvenli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan değerlendirmelere göre, sürücünün sağlık durumu iyi.