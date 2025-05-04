Diyarbakır’da Sürücüye 14 Bin Cezası

DİYARBAKIR’DA CEZALI SÜREÇ

Diyarbakır’da makas atan sürücünün cezası 14 bin 413 lira olarak belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan ve merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya Bulvarı, Fırat Bulvarı ve Musa Anter Caddesi’nde makas atan bir aracın görüntüleri üzerine harekete geçti.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, makas atan aracın sürücüsünün M.F.İ. olduğunu belirleyerek, şüpheliyi yakaladı. Sürücüye, “makas atmak”, “kamunun rahat ve huzurunu bozacak biçimde araç kullanmak”, “kavşak içinde şerit değiştirmek”, “yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak” ve “cam filmi” kullanmaktan toplamda 14 bin 413 lira ceza uygulandı.

EHLIYETİNE EL KONULDU

M.F.İ.’nin geçici olarak ehliyeti alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü. Bu durum, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gösteriyor.