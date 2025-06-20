Diyarbakır’da Taksinin Devrilmesi Sonucu Yaralılar

TAKSİ DEVRİLDİ, YARALILAR VAR

Diyarbakır’da bir taksinin devrilmesi neticesinde sürücü ve yolcu yaralandı. Bağcılar Mahallesi’nde, Eski Siverek Caddesi’nde meydana gelen olayda, plakası 21 TT 0507 olan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen taksi, kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olayda, hem sürücü hem de taksideki yolcu yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.