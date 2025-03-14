Diyarbakır’da Tarım İçin Destek Toplantısı

DİYARBAKIR’DA TARIM DESTEKLERİ HAKKINDA TOPLANTI DÜZENLENDİ

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, “Ülkenin tarım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Diyarbakır ve çevresi karşılıyor” diyerek, üreticilere sağlanan desteklerin önemine vurgu yaptı. Diyarbakır Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı hakkında girişimcilere bilgi verildi.

TOPLANTIYA KATILIM YÜKSEK OLDU

Bu önemli toplantıya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde birçok kişi katıldı. DTB Başkanı Engin Yeşil, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş ve diğer önemli isimler, kadın girişimciler, genç girişimciler, yatırımcılar ile Diyarbakır Ticaret Borsası üyeleri yer aldı. Toplantıda, 2025 yılı için planlanan ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri ve bireysel sulama sistemleri hibe destekleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, toplantıda yaptığı konuşmada, “Küçük ve orta ölçekli işletmelere tarıma dayalı ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında hibe destekleri verilmektedir” dedi. “Diyarbakır ilimiz ve bölgemiz, ülkenin tarım ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan çok özel bir bölgedir. Bu nedenle üreticilere verilen destek büyük önem taşımaktadır.” diye ekleyen Yeşil, “Bu desteklerden kıymetli üyelerimiz ve yatırımcılarımızın en iyi şekilde faydalanması için başvuru süreçleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verilecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, Ziraat Mühendisi Hamit Kale, Kırsal Kalkınma Yatırımları ile ilgili, Ziraat Mühendisi Murat Türker ise Ekonomik Yatırımlar ve sulama hibeleri konularında katılımcılara ayrıntılı bilgiler sundu.