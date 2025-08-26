Diyarbakır’da Tenis Turnuvası Gerçekleşti

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 46 sağlık çalışanının katıldığı tenis turnuvasının finalleri ve ödül törenini gerçekleştirdi. Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi tenis kortunda yapılan bu etkinlik, on gün boyunca tenis tutkunlarını bir araya getirdi. Final maçı, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, sağlık çalışanları ve birçok tenis severin katılımıyla yapıldı.

FİNALLERDEKİ ZORLU MÜCADELELER

On gün süren turnuvada erkekler kategorisinde Ömer Yalınkaya ile Adnan Kaçar finale yükseldi. Kadınlar kategorisinde ise Gülnaz Kubat ve Miray Karakoç finalde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçlar sonucunda erkeklerde birinciliği Ömer Yalınkaya, ikinciliği ise Adnan Kaçar elde etti. Kadınlar kategorisinde birinci olan Gülnaz Kubat ve ikinci olan Miray Karakoç ödüllerini aldı.

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜRLER

Dereceye giren sporcuların ödülleri, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk tarafından takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, düzenlenen tenis turnuvasının sağlık üzerine olumlu etkilerini vurgulayarak, “Fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerinin vurgulanması amacıyla düzenlediğimiz tenis turnuvasını ülkemizde bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek Sağlıklı Hayat Merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi tenis kortunda gerçekleştirdik. Spor yapmanın yanı sıra tanışmanın ve kaynaşmanın yaşandığı, fair-play çerçevesinde müsabakaların oynandığı böylesi güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye belirtti.