Diyarbakır’da Terör Bitsin Sevinci Var

TERÖRİZM SÜRECİ NEDENİYLE TARİHİ BİR DÖNEMEÇ

Türkiye, terör sorununu çözme konusunda önemli bir adım atıyor. Yarım asırlık bir mücadele sonucunda terörsüz bir Türkiye için yeni bir döneme girildi. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan 12. Kongre’sinde alınan kararlarla kendini feshettiğini açıkladı. Bu durum, Türkiye genelinde özellikle de Diyarbakır’da barış umudunu artırdı. Diyarbakırlı vatandaşlar ve esnaflar, gelişmeyi olumlu karşılıyor.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Vatandaşlardan Abdullah Emre Soygan, Türk ve Kürtlerin her zaman kardeş olduğunu dile getirerek, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız.” ifadesini kullandı. Diğer bir vatandaş Ramazan Karadağ ise, bu kararın geç kalınmış bir adım olduğunu belirterek, “Çok şükür oldu ve bitti. Milletteki mutluluğu ve sevinci ortadadır. Geç kalınmış ama gereken bir şeydi. Hepimiz bu işten bezdik.” dedi.

MARKETLERİMİZE YENİ BİR SOLUK

Esnaf Şahin Elaltunkara, ‘Terörsüz Türkiye’ fikrinin 30 yıl önce gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, bu durumun hem kendilerine hem de topluma fayda sağlayacağını söyledi. Elaltunkara, “Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı. Artık kimse ölmesin, herkes güllük, gülistanlık yaşasın.” şeklinde konuştu. Nedim Aba ise silahların bırakılmasıyla birlikte turizm açısından daha fazla gelişim beklediklerini belirtti ve, “Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek.” dedi.

PAZARLARA YENİ BİR HAVA

Abdullah Meşe, bu süreçle birlikte huzur ortamının oluşmasını istediklerini belirterek, “Turistler zaten son zamanlarda çok fazla geliyordu, artık daha rahat ve daha fazla gelecekler.” diye ekledi. Tüm bu açıklamalar, toplumda barış havasının hâkim olmaya başladığını gösteriyor.