Diyarbakır’da Terörsüz Türkiye Sevinci

TERÖRÜN SON BULMASIYLA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Türkiye’nin gündeminde uzun bir süre yer eden terör olayı, nihayet sona eriyor. Yarım asırı aşkın bir süredir devam eden bu sorun, tarihi bir dönemeçten geçerek, PKK 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresi ile kendini feshettiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, Türkiye genelinde özellikle Diyarbakır’da barış rüzgarları esmeye başladı. Diyarbakır’daki halk ve esnaf, gelişmeleri olumlu bir şekilde karşılıyor.

VATANDAŞLAR BİR ARADA YAŞAMAYI KUTLUYOR

Diyarbakırlılar arasında Abdullah Emre Soygan, Türk ve Kürtlerin uzun zamandır kardeş olduğunu belirterek, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız.” diyerek hislerini ifade etti. Başka bir vatandaş Ramazan Karadağ ise, bu kararın geç kalınmış bir adım olduğunu dile getirerek, “Çok şükür oldu ve bitti. Milletteki mutluluğu ve sevinci ortadadır. Geç kalınmış ama gereken bir şeydi. Hepimiz bu işten bezdik. Bu süreçte hepimizin beklentileri var. Yatırımlar da olacak. Önceden buraya millet gelmeye korkuyordu.” şeklinde konuştu.

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN UMUT DOLU YORUMLAR

Esnaf Şahin Elaltunkara, ‘Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce gerçekleşmiş olması gerektiğini belirtti. İnsanlara fayda sağlayacağını düşündüğünü dile getirerek, “Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin, herkes güllük, gülistanlık yaşasın. Dışarıdan ve yerli turistler gelsin, memleketimizde herkes rahat etsin, esnafımız kazansın.” ifadelerini kullandı. Diğer bir esnaf Nedim Aba ise, silahların bırakılmasıyla birlikte daha fazla turistin geleceğini belirterek, “Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Sanayi bakımından da çok gelişiriz, turizm bakımından geliştik inşallah biraz daha gelişiriz. Gelsinler bizi tanısınlar, kulaktan kulağa anlattıkları gibi değiliz. Gelen zaten hayran kalıyor, misafirperverliğimiz en üst düzeyde ve bizi tanıyan buraya gelmeyen pişman olmuyor.” dedi. Abdullah Meşe ise, ölümlerin sona ermesi ve huzur ortamının sağlanmasını isteyen vatandaşlar arasında yer alarak, “Turistler son zamanlarda çok fazla geliyordu, artık daha rahat ve daha fazla gelecekler.” şeklinde konuştu.