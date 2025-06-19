Diyarbakır’da Ters Dönmüş Otomobil Kurtarıldı

KAZA ANI VE KURTARMA OPERASYONU

Diyarbakır’da, kontrolden çıkan bir otomobilin sulama kanalına düşüp ters dönmesi sonucu Elif K. (34) aracında sıkıştı. Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Gürdoğan Mahallesi’nde gerçekleşti. Elif K. yönetimindeki 34 HM 6945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Su seviyesinin diz boyunu aştığı kanal içindeki kurtarma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından başlatıldı. Makas kullanarak otomobilin kapısı açıldı ve Elif K. sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Elif K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.