Diyarbakır’da Tır Kaza Yaptı

KAZA SONRASI TIR YANDI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde gerçekleşen kaza sonrası bir tır alev aldı. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Oğlaklı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tırı yol kenarına devirdi. Tır, devrilmesinin ardından hemen alevler içinde kaldı. Sürücü, bu olayda hafif yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına almayı başardı. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.