Haberler

Diyarbakır’da Tır Kaza Yaptı

KAZA SONRASI TIR YANDI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde gerçekleşen kaza sonrası bir tır alev aldı. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Oğlaklı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tırı yol kenarına devirdi. Tır, devrilmesinin ardından hemen alevler içinde kaldı. Sürücü, bu olayda hafif yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına almayı başardı. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Haberler

Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.