Diyarbakır’da Trafik Denetimi Yapıldı

DENETİMLER BAŞLADI

Diyarbakır’da jandarma timleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 17 ilçede eş zamanlı trafik denetimleri yaptı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetim Faaliyeti” gerçekleştirildi. Denetimlere toplamda 20 Trafik Jandarması timi katıldı.

OKUL SERVİSLERİ KONTROL EDİLDİ

Denetim sürecinde, öğrenci taşıyan 308 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde servis şoförlerine trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları ve öğrenci güvenliği konularında bilgi verildi. Çocukların güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen bu çalışmaların, artan azim ve kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.

HALKIN GÜVENLİĞİNE VURGU

Denetimlerin, halkın huzuru ve güvenliğinin korunması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma timlerinin bu tür faaliyetleri, toplumsal güvenliği artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte benzer denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.