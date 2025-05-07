Diyarbakır’da Trafik Eğitimi Verildi

HABER SÜRECİ VE KATILIMCILAR

Diyarbakır’da, trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla bir program düzenlendi. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara trafik kuralları ile ilgili farkındalık eğitimleri verildi. Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. Farklı okullardan gelen ortaokul öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerden trafik kuralları hakkında eğitim aldı. Etkinlikteki trafik polisleri, öğrencilere güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmeyi uygulamalı olarak gösterdi.

TRAFİK KAZALARINDAKİ AZALMA ORANLARI

Vali Zorluoğlu, trafik haftasına ilişkin yaptığı açıklamada “Biz de ölümlü trafik kazası sayısı gelişmiş Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor” dedi. Vali, trafik kurallarına uyma alışkanlığını geliştirmenin önemine vurgu yaparak, bu eğitimlerin çocuklardan başlayarak tüm yaş gruplarına ulaşması gerektiğini ifade etti. “Çocuklarımızdan başlayarak inşallah önümüzdeki yıllarda bu çocuklar büyüdüklerinde kurallara bizden çok daha iyi uyan nesiller olarak kazaları da ölümlü kazaları da çok azaltacak nesiller olarak inşallah var olacaklar” şeklinde konuştu. Trafik kazalarının önlenmesinde etkili bir cezalandırma ve denetleme sisteminin gerekliliği üzerinde duran Zorluoğlu, Avrupa’daki başarıların arkasındaki en önemli nedenlerden birinin bu sistem olduğunu belirtti.

DENETİM SİSTEMİ VE HIZ KORİDORLARI

Vali, “Bu anlamda biz de teknolojik imkanlarımızdan yararlanarak Türkiye’de önemli bir denetleme ve etkili, caydırıcı bir denetleme sistemi kurduk. 2024 yılının ikinci yarısında Diyarbakır’da 4 ana şehirlerarası yol üzerinde ve 2 tanesi de şehir dışında olmak üzere 6 noktada EDS sistemini kurduk” ifadesini kullandı. EDS sisteminin toplamda yaklaşık 282 kilometrelik bir hız koridoru oluşturduğunu aktaran Zorluoğlu, “2024’ün sonunda baktık ki bu tek başına bile Diyarbakır’daki ölümlü kaza sayısını oranını düşürmüş. Diyarbakır’da 2023’e göre 2024 yılında ölümlü kaza sayıları yüzde 30’un üzerinde azaldı” dedi. Denetim sisteminin devam edeceğini ve ek teknolojik önlemler alacaklarını da sözlerine ekledi.