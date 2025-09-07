Haberler

Diyarbakır’da Trafik Kazası Oldu

OTOMOBİL TAKLA ATTI, ÜÇ YARALI

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Ziraat Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

