Diyarbakır’da Trafik Kazası Oluştu

TRAFFİK KAZASI VE ALEV ALAN ARAÇ

Diyarbakır’da gerçekleşen bir trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev aldı. Kazada ne ölü ne de yaralı bulunmuyor, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZANIN SEBEBİ VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde, ters yönden ilerleyen bir araca çarpmamak için duran bir otobüslük başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Olay yerinde ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yanan araç, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.