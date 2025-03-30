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Diyarbakır’da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden bir arkadaş grubunun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, kırsal Dolunay Mahallesi’nde D.G. yönetimindeki traktör, freni patladığı için devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bu kaza sonucunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Hebun Görmez’in yanı sıra şoför D.G. ile S.A., E.S.G., H.G. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi Kocaköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar, kentteki diğer hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olayın duyulmasıyla birlikte yakınları sinir krizi geçirdi.

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