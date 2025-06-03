Diyarbakır’da Turizm Polisi, Araçlar İşletiyor

DİYARBAKIR’DA TURİZM POLİSİ HİZMETE GİRDİ

Diyarbakır’da yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla geçen yıl faaliyete geçen turizm polisleri için elektrikli “Volta” araçlar tahsis edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz 2024 tarihinde kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dolu Sur ilçesindeki Ulu Cami, İçkale, Yeni Kapı ve Gazi Caddesi ile Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı’nda görevlerine başladı.

ÇOK DİLLİ EKİP TURİSTLERİN HUZURUNU SAĞLIYOR

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde uzmanlaşmış 17 kişilik bir ekip, turistlerin kenti güvenli bir şekilde ziyaret etmelerini sağlıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin karşılaşabileceği olumsuz durumlara hemen müdahale edebilen bu ekip, gerektiğinde rehberlik ve tercümanlık hizmeti de sunuyor. Ayrıca, şehrin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi vererek ziyaretçilerin deneyimlerini zenginleştiriyor. Turizmle ilgili diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde hareket eden Turizm Şube Müdürlüğü, kentin turizmini destekleyici faaliyetlerde de bulunuyor. Faaliyetlerine başladığı günden bu yana, 141 bin 864 yerli ve 9 bin 250 yabancı turiste hizmet sundu.

TURİZM POLİSİNE 3 YENİ ARAÇ TAHSİS EDİLDİ

Turizm Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen elektrikli 3 “Volta” araç, Ulu Cami önünde sergilendi. Burada, turizm polisi kenti ziyarete gelen turistlerle sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Polisler, ayrıca turistlerin talepleri doğrultusunda onlarla fotoğraf çektirdi. Araçların tanıtımının ardından, Gazi ve Yeni Kapı caddelerinde hizmet vermeye başladılar.